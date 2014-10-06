Martedì 7 ottobre un confronto tra i candidati alla carica di Sindaco per discutere sul problema dei rifiuti

Rifiuti Zero e altre associazioni invitano i candidati sindaco all'auditorium Lucianum per discutere di gestione dei rifiuti e adesione alla rete Rifiuti Zero

L’associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria, in collaborazione con Differenziamoci differenziando, SAE e Orsa Major promuove un confronto tra i candidati alla carica di Sindaco del comune di Reggio Calabria, martedì 7 ottobre alle 18.30 presso l’auditorium Lucianum in Via Monsignore De Lorenzo, 30/A.Scopo dell’incontro è offrire un’occasione di confronto costruttivo e di approfondimento su una problematica, quella dei rifiuti, vissuta con profondo disagio e crescente insofferenza dalla cittadinanza.

Verrà fatto il punto sulla gestione dei rifiuti nel territorio comunale, saranno ascoltate le proposte dei candidati ed illustrate, da parte delle associazioni promotrici, le possibili azioni necessarie per intraprendere un percorso virtuoso che permetta di uscire dall’ormai cronica emergenza ed avviarsi vero una gestione dei rifiuti intesi come risorsa economica ed occupazionale.

Primo e fondamentale passo è la richiesta al futuro sindaco di aderire, come già hanno fatto ben 206 comuni italiani, alla rete Rifiuti Zero, con apposita delibera comunalean