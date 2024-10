Reggio, anche la Protezione Civile Don Orione si dedica alla produzione di mascherine

Scrive Pietro Marra, esponente di Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

Marra prosegue:

“Alcuni volontari dell’Associazione che per motivi legati al proprio stato di salute o per tutelare quello di alcuni familiari conviventi non possono fare servizio di assistenza alla popolazione, e che quindi sono costretti a restare in casa hanno deciso di “restare in casa ma non di restare fermi” ( è quello che ci insegna il nostro Padre Fondatore Don Orione ) “La carità comanda di non appartarci in una comoda bastevolezza, ma di sentire e avere compassione fattiva per i dolori e i bisogni degli altri, dai quali non dobbiamo riguardarci separati, mentre sono una sola cosa con noi in Cristo”.

Un altro atto di carità dei volontari che ancora una volta dimostrano grande sensibilità e amore verso il prossimo mettendo sempre al primo posto il bisogno degli altri e applicando anche in questa occasione il motto che nasce dalle parole di Don Orione che oggi più che mai in questa emergenza sembra adattarsi alla situazione “Solo la carità salverà il mondo”.