Appuntamento Cinematografico con ‘Medea’ di Pasolini al Chiostro di San Giorgio

Questa sera appuntamento cinematografico alle ore 21.00 al chiostro di San Giorgio al Corso. Per il ciclo di teatro e cinema, il Centro internazionale scrittori della Calabria promuove “Medea – fanciulla, donna e madre: dal mito al cinema”.

Si tratta della video proiezione di alcuni brani del film “Medea” di Pier Paolo Pasolini, con la grande interpretazione di Maria Callas. Finalità dell’iniziativa, il cui relatore sarà la professoressa di filologia classica all’Università di Messina, Paola Radici Colace, è promuovere il teatro e le tragedie euripidee, dimostrandone l’attualità del tema, nello scontro tra due personalità diverse, l’una passionale, l’altra pragmatica, come quelle di Medea e Giasone.

Un appuntamento da non perdere, per tutti gli appassionati di teatro e i classicisti tutti.