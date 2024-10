Meeting Regionale di bocce: trionfa Francesco Fragale

Intenso weekend di bocce a Catanzaro dove da giovedì 1, sabato 3 e domenica 4 si sono sfidate 76 formazioni, provenienti da più parti della Calabria e da altre regioni del Sud Italia. Palcoscenico del “Meeting Regionale” sono state le corsie dell’ASD Corvo, che con il patrocinio della Regione Calabria Ass. allo Sport e del comune di Catanzaro Ass. al Turismo, hanno organizzato la manifestazione sportiva. La gara diretta dell’arbitro regionale della Fib Calabria Saverio Rotundo, coaviudato da: Andrea Laface, Piero Rotundo, Michele Cantelmi e Franco Maurotta, ha offerto spettacolo ed emozioni, pur con distanziamenti e misure anti covid non certo semplici da applicare per chi mette in cartellone un evento sportivo di questi tempi. Ad aggiudicarsi la vittoria il cosentino Francesco Fragale (Bocc. San Giovanni in Fiore), secondo posto per Franco Riga (Bocc. Araldo di Crotone). Sul podio, terzo, Valentino Vincenzo (Bocc.Tomassi di Catanzaro), sotto di un gradino Graziano Gigliotti (Bocc. DeSanctis di Roma).



I finalisti sono stati premiati dal delegato provinciale di Catanzaro Antonio Perricelli, che si è congratulato con la società Corvo ed il suo presidente, per l’intensa operosità ed il buon esito della gara. Tanta naturalmente la soddisfazione da parte degli organizzatori. Il presidente dell’ASD Corvo, Saverio Rotundo, si è detto molto soddisfatto per la riuscita della manifestazione: «Sono felice del risultato di questa kermesse sportiva e della sinergia che si è venuta a creare con le tante società che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Il mio auspicio è che nel breve la nostra società possa abbracciare l’ambizioso obiettivo di volgersi al mondo paralimpico, perchè ritengo che inclusione e integrazione siano il giusto binomio che può far la differenza nel nostro sport». Al termine delle premiazioni il presidente Rotundo ha voluto omaggiare il campione europeo in carica Gianfranco Bianco con una targa ricordo.