Mediterraneo, Nesci (FdI-ECR): “Grazie a Giorgia Meloni al centro dell’agenda europea”

Denis Nesci, Vice Presidente della Commissione per l’Energia, Ambiente e Acqua dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, ha espresso soddisfazione per l’incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Commissaria UE per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, tenutosi a Palazzo Chigi.

Un momento cruciale per il Mediterraneo

«Questa visita rappresenta un momento cruciale per rafforzare le relazioni tra l’Unione Europea e il suo Vicinato meridionale», ha dichiarato Nesci.

Il Vice Presidente ha evidenziato come, grazie alla visione strategica di Giorgia Meloni, il Mediterraneo sia tornato al centro dell’agenda europea, con iniziative come il Patto per il Mediterraneo. Questo progetto punta a:

Creare partenariati strategici con i Paesi della regione.

Promuovere sviluppo economico e sicurezza energetica.

Migliorare la gestione della mobilità migratoria.

Il Piano Mattei e la cooperazione mediterranea

Nesci ha inoltre richiamato l’attenzione sul Piano Mattei, descritto come una soluzione fondamentale per garantire una transizione energetica equa e promuovere la cooperazione tra i Paesi della regione.

«Il Governo Italiano, sotto la guida del Presidente Meloni, ha dimostrato un impegno strategico per il Mediterraneo, un’area vitale per la stabilità dell’Europa», ha concluso Nesci.

Denis Nesci, in qualità di Vice Presidente della Commissione per l’Energia, Ambiente e Acqua dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, ha ribadito l’importanza di un approccio integrato e coordinato per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dall’area mediterranea.