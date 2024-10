Il mercato delle altre. Monza, Galliani: ‘Preso un giocatore dall’Atalanta’

Non è un mistero che il Monza punti al doppio salto. Le ambizioni sono dichiarate, la disponibilità economica non manca come anche competenze e conoscenze. Se poi il proprietario è Berlusconi e l’AD Galliani, allora all’ambizione si unisce la consapevolezza di poterci veramente arrivare. A proposito di obiettivi, su alfredopedulla.com si registra una dichiarazione proprio di Galliani sull’arrivo di un nuovo giocatore: “Ho pranzato con Percassi, abbiamo preso un giocatore dell’Atalanta in prestito”.

Completa la dichiarazioni dicendo che di calciatori ne sono stati presi già cinque, ma non svela i loro nomi.