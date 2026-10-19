Cala il sipario sul Messina Street Food Fest 2026. Ieri sera l’evento finale di un’intensa quattro giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche, al divertimento e alla voglia di stare insieme in una piazza Cairoli affollata di gente fino a mezzanotte. Momento clou la premiazione dei vincitori dell’ottava edizione della kermesse organizzata da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina.

Ad aggiudicarsi il primo premio, per il secondo anno consecutivo, è stata la pizza fritta di Basilicò, risultata la specialità più gradita dal pubblico che in questi quattro giorni ha riempito il food village. A prevalere nella classifica dei dolci è stato invece il cannolo di Piana degli Albanesi preparato dall’ “Artigiano del cannolo”. Al secondo gradino del podio un classico messinese: il pitone fritto della Pitoneria Portella, terzo lo smash burger di Hammucca.

Quest’anno è stato assegnato anche il premio del pubblico che ha votato la specialità più gradita grazie alle preferenze espresse tramite l’App ufficiale “Eventivamente Street Food Fest”. Nella categoria salato ha vinto Il morso eoliano del ristorante “U Cucunciu”, il dolce più apprezzato è stato invece il churros proposto da Punta piana pool. Epica ha invece trionfato come migliore degli otto birrifici artigianali presenti in piazza.

Nel corso della serata sono stati assegnati due premi speciali. Ad aggiudicarseli la Gelateria Arena di Giuseppe Arena per la “Delizia in tavolozza, gelato d’autore” e la pasticceria-gelateria Astoria di Riccardo Pagano con l’arancino-gelato.

Grande successo hanno registrato anche le sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Edizione da record: in piazza oltre 120mila persone

“Abbiamo scritto un nuovo record superando l’edizione del 2023 – ha detto l’organizzatore Alberto Palella – In questi quattro giorni sono state oltre 120mila le persone che hanno apprezzato le specialità del food village e i tanti spettacoli che hanno animato piazza Cairoli. Registriamo un trend in crescita e non è scontato. Dopo anni abbiamo saputo rinnovarci sotto tanti punti di vista, dal food alla gestione eventi fino alla comunicazione social. E dopo il ‘ponte’ con la Calabria abbiamo creato un’ipotetica ‘autostrada del gusto’ che ha raggiunto l’Abruzzo. Una sinergia che si è rivelata vincente, uno scambio che parte dalle eccellenze enogastronomiche per arrivare al marketing territoriale. Vi diamo appuntamento al prossimo anno ma presto ci saranno altre novità, a partire da novembre con una nuova edizione di Stretto DiVINO. Il mio è quindi solo un arrivederci”.

Chiusura col botto anche per gli show cooking solidali condotti da Valeria Zingale e organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci. Nella tendostruttura allestita come un vero ristorante si sono alternati chef, anche stellati, maestri gelatieri, viticoltori ed esperti del settore. Si è rivelata vincente anche la sinergia con la Regione Abruzzo in nome di una “contaminazione del gusto”, vetrina per i prodotti di eccellenza e per l’attenzione delle istituzioni al settore food.

Il ricavato degli show cooking è stato devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking è stata gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti inoltre i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, in sala e a supporto della cucina.

Non solo food. Notevole successo per le esibizioni in piazza degli Joculares, tragiocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E ieri si è ballato e cantato per tutta la serata con le note della live band di Salvo Nocera e il dj set di Mario Bruno sempre sotto il coordinamento da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è stato patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.