La storia di Mia Martini, la cantante nata a Bagnara Calabra, arriva in un film: Io sono Mia sarà al cinema dal 14 al 16 gennaio

La storia di Mia Martini in un film. Dal 14 al 16 gennaio arriverà al cinema Io sono Mia di Riccardo Donna, regista noto per le tante serie televisive che ha diretto, da Un medico in famiglia a Fuoriclasse alla più recente La strada di casa, e per il film Questo piccolo grande amore, dall’omonima canzone di Claudio Baglioni.

Ora torna alla musica con un lungometraggio prodotto dalla Eliseo Fiction di Luca Barbareschi, in collaborazione con Rai Fiction, in onda il prossimo febbraio su Rai Uno e online su RaiPlay, ma che prima si potrà vedere su grande schermo distribuito da Nexo Digital (l’elenco delle sale su www.nexodigital.it).

Il biopic che gli italiani potranno vedere nel 2019 ripercorre la vita di Mia Martini, dagli inizi difficili, un pò da bohémienne, al rapporto complesso col padre, passando per una storia d’amore difficile che la segna profondamente. La storia continua con il marchio infamante che le si attacca addosso come la peste condizionando la sua carriera con alti e bassi vertiginosi, il buio, l’abbandono delle scene, fino alla rinascita.

Io sono Mia è la storia di un’artista unica dalla voce inimitabile. Un’artista nata a Bagnara Calabria in provincia di Reggio Calabria, sorella maggiore di Loredana Bertè, considerata insieme a Mina una delle voci femminili più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre!

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