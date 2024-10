Mika in concerto a Reggio Calabria: il dato dei biglietti già venduti

Mika arriva in concerto a Reggio Calabria ed i fan più impazienti hanno già provveduto ad acquistare il biglietto

L’appuntamento con la musica internazionale al PalaCalafiore è per sabato 8 febbraio 2020.

Nel palazzetto di Pentimele, ormai noto per aver ospitato numerosi eventi musicali, arriva un musicista di fama internazionale. Famoso per il ruolo di giudice a X – Factor e per le sue canzoni divenute vere e proprie colonne sonore della vita di tanti fan, Mika approda nella Città dello Stretto.

I biglietti per il concerto del grande artista sono disponibili da un pò ed i fan più impazienti hanno già provveduto ad acquistarli.

Secondo quanto riportato dall’organizzatore dell’evento, Ruggero Pegna, il numero dei biglietti venduti si aggirerebbe intorno ai mille.

MAGGIORI INFORMAZIONI

I biglietti per la tappa di Reggio Calabria saranno disponibili su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket a partire dal 7 giugno. Info. 0968441888 www.ruggeropegna.it