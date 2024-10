Milanese: ‘Dallo stop alla voglia di play off? C’è stato un malinteso’

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese, prova a spiegare il perchè a fronte di 52 squadre che hanno votato per lo stop al campionato, adesso viene fuori la volontà per alcuni di tornare in campo, anche per la sola disputa di play off e play out. La sua considerazione ai microfoni di tuttoC: “Capisco che i campionati devono continuare, soprattutto la A. Poi vedremo i protocolli che al momento sembrano unici, aspettiamo con ansia il 28 di questo mese per capire se si potrà tornare in campo.

Entro il 20 agosto dovranno essere terminate tutte le competizioni. Si dovrà giocare ogni 3 giorni. Serie C? C’è stato un malinteso, tante squadre volevano sospendere il campionato, ma giocare i playoff. La cosa più intelligente era quella di giocare i playoff in posti sicuri, organizzati e sanificati. La volontà di giocare c’era, ma non di proseguire il campionato. Se si giocherà vuol dire che non c’è pericolo e si tornerà alla normalità, con la gente intorno. Giocare senza gente è avvilente, speriamo che tutto possa tornare alla normalità”.