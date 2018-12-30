Se siete già pronti a tirare le somme di questo 2018, fermatevi. Prendete un bel respiro e immergetevi in questa lettura. CityNow vi regala il primo mattoncino su cui costruire l’intero nuovo anno

Cari lettori, bentornati nella nostra rubrica! #InsideTheBook è particolarmente dolce e pungente oggi, merito del libro che ho scelto per voi. Quando decido di recensire un’opera non mi affido di certo al caso e, oggi più che mai, mi sono impegnata per assolvere al meglio questo compito. Mi sentivo moralmente in dovere di dovervi regalare una lettura che possa diventare il primo mattoncino su cui costruire l’intero nuovo anno che ci attende o, perlomeno, i famosi buoni propositi di cui amiamo vantarci, allora quale modo migliore della poesia?

Ho sempre pensato che la poesia fosse l’arma dei più coraggiosi, di chi non ha paura di mettersi a nudo, esporsi completamente, senza filtri o congetture. Poi ho incontrato Rupi Kaur e il suo libro “Milk and Honey” e questa mia visione si è caricata di maggiore certezza.

L’autrice è una donna dal trascorso turbolento, la sua storia è quella di milioni di vittime di abusi sessuali, donne violate nel corpo che hanno difeso la propria anima a brandelli, per poterla ricucire e indossarla come la più impenetrabile delle armature. La considerano parte della generazione di “instapoets”, ma per me non lo è. Non è un fenomeno mediatico che ha avuto una buona dose di fortuna e di talento, Rupi è una fenice della letteratura e della vita. La sua raccolta di poesie è, in realtà, un insieme di confessioni e preghiere che traboccano dal suo essere e scivolano giù dalla penna per trovare pace, libertà, sostegno e a loro volta sostenere:

“Il mio cuore mi ha svegliata gridando stanotte come posso aiutare ho implorato il mio cuore ha detto scrivi il libro.”

Rupi Kaur ha obbedito ad un bisogno, quello di rompere il silenzio e far finalmente sentire la sua voce, per tutte quelle donne a cui è stato negato il diritto di parlare, pensare, vivere. Ha condiviso con noi la sua intimità, i suoi segreti, scrivendo molto più di un libro.

Milk and Honey è un esempio di rinascita e forza, un manuale per ogni donna, di qualsiasi età, razza, religione, condizione sociale, perché tutte amiamo, soffriamo, combattiamo e tutte abbiamo bisogno di una guida quando il nostro passo si fa incerto.

Lettori di ogni dove hanno compreso e ammirato l’unicità dell’autrice, il suo stile sprezzante, crudo e semplice, a tratti ermetico, pieno di sentimento e, nonostante tutto, bontà:

“Com’è che ti viene così facile essere buona con la gente chiese lui latte e miele stillarono dalle mie labbra mentre rispondevo perché la gente non è stata buona con me.”

A dispetto di qualsiasi aspettativa e critica, il libro si è trasformato in breve tempo in un successo mondiale, è rimasto per più di nove mesi nei vertici della classifica dei best seller del New York Times, diventando l’emblema del femminismo.

Un atto di ribellione e rivoluzione insieme, un percorso emozionale irruento che scardina mente e anima, raccoglie i cocci di chi già è a pezzi e con cura li lega insieme, affinché nessun lembo possa più perdersi in mani sbagliate:

“Me ne sono dovuta andare ero stanca di permetterti di farmi sentire qualcosa di meno di un intero.”

Violenza, dolore, perdita, sono i temi centrali, ma l’autrice li affronta in un’ottica di guarigione, sutura e rimargina ogni ferita e ci sprona a seguirla in questo cammino interiore fino a raggiungere, insieme a lei, la consapevolezza che nessuno può piegarci ad una volontà diversa dalla nostra.

Nessuno può farci sentire inadatti, inutili, soli e, se anche dovessimo imbatterci in finti amori, in passioni amare e distruttive, non dobbiamo mai accettare che questa condizione perduri nella nostra vita.

Amare noi stessi più di chiunque altro e non accontentarci mai di un’esistenza che sia al di sotto delle nostre aspettative. Rupi conclude il suo viaggio ancorandosi finalmente alle sensazioni di rinascita e salvezza che le hanno permesso di trasmettere la sua storia come monito per molte, moltissime generazioni di donne. Un percorso impervio, un male che divora da cui sembra impossibile proteggersi e invece l’autrice ci dimostra che andare avanti è più che una possibilità, è un dovere. Questo libro può sembrare un urlo straziante, ma dopo ogni brano il dolore si trasforma e diventa un sussurro, un consiglio, una carezza, un abbraccio tenero, un sorriso di conquista, la vittoria di una donna sul più improbabile dei mondi, il suo.

Non leggete queste poesie con leggerezza, non leggete per curiosità, fatelo con cura, con tatto, con gratitudine, con rispetto e ammirazione per una giovane donna che ha messo in gioco il suo cuore per aiutare chi non è ancora pronto a lottare per la propria vita.

Leggete, come se fossero le lettere di una vecchia amica che vi scrive per raccontarvi di sé e, in qualche modo, anche voi siete parte di quella storia.

A chi legge:

“Resta forte durante il dolore fanne un’aiuola di fiori tu hai aiutato me a fare un’aiuola del mio perciò sboccia in bellezza pericolosamente ad alta voce sboccia piano o in qualunque altro modo ma sboccia.” (Rupi Kaur, Milk and Honey)

Questo libro è la testimonianza che la bellezza giace nella vita di ognuno, che l’equilibrio è una conquista quotidiana e che per sentirci completi è sufficiente conoscerci e amarci per ciò che siamo, ferite e errori compresi.

Quindi, se siete già pronti a tirare le somme di questo 2018, fermatevi. Non siamo attività imprenditoriali che necessitano di un rendiconto consuntivo, siamo persone. Siamo vite. Lasciate perdere i bilanci, chiedetevi soltanto se siete felici e agite di conseguenza:

“Soprattutto ama come se fosse la sola cosa che sai fare alla fine di tutto questo non conta nulla questa pagina su cui indugi la tua laurea il tuo lavoro il denaro nulla ha importanza tranne l’amore e il contatto umano chi hai amato e con quanta profondità l’hai amato il modo in cui hai toccato la gente intorno a te e quanto le hai dato.”

Noi di Inside the book vi auguriamo buon anno, con la ferma convinzione che il 2019 ci regalerà altri meravigliosi libri e con l’augurio che tutti, lettori e non, possano finalmente essere totalmente consapevoli dell’immenso potere che hanno le parole.