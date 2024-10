Miss Italia 2017: Ilaria Giancola è Miss Miluna Calabria

È l’ottava Miss qualificata per le semifinali nazionali del 27 agosto a Jesolo. La selezione sì è svolta in piazza Plebiscito ad Aiello Calabro (Cosenza). Ilaria ha vinto anche la fascia speciale di Miss Capitano. Giovedì 17 agosto selezione regionale a San Lucido (Cosenza).

È Ilaria Giancola (con il numero 11), la prima classificata per la fascia Miss Miluna Calabria 2017 eletta nella ottava selezione regionale che si è svolta ad Aiello Calabro (Cosenza), in piazza Plebiscito. Ilaria accede direttamente alla semifinale nazionale del 27 agosto a Jesolo e si è inoltre aggiudicata la fascia speciale di Miss Capitano, assegnata da Nunzia Capitano del Capitano Store sponsor di Miss Italia in Calabria.

Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa regionale di giovedì 17 agosto a San Lucido (Cosenza), sul lungomare in località Porticciolo, dove verrà assegnata la fascia di Miss Selezione fotografica 2017.

Ilaria ha 20 anni ed è alta 1.75. è nata a Cosenza e vive a Roges di Rende, studia all’Università della Calabria dove è al terzo anno di Comunicazione Dams. «Da questa esperienza spero di trarre il massimo per diventare una brava attrice – dice Miss Miluna 2017 – Mi ispiro alla grandissima Anna Magnani e spero che Miss Italia mi dia l’occasione di poter recitare oltre che l’opportunità di portare in alto il nome della mia Calabria».

L’ottava tappa delle selezioni regionali organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse), è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dal presidente Mariella Bernardo, imprenditrice; dallo stilista Vito Antonio Dionisio; Nunzia Capitano del Capitano Store; Stanislao Varallo; Ginevra Tundo; Antonella Bernardo; Olga Battipaglia per Dermal institute e Carmine Naccarato per Miluna. Ha fatto parte della giuria anche Miss Miluna Calabria 2016 Manuela Pugliese. «Lo scorso anno sono partita dalla mia città, Cassano allo Jonio, e sono arrivata alla finale regionale dove sono stata proprio l’ultima ad essere selezionata per Jesolo e neanche io ci credevo – ha raccontato Manuela – Questo insegna a tutte le ragazze che non devono mai perdersi d’animo. A settembre inizio l’università e poi tenterò di nuovo la strada di Miss Italia».

La serata (la cui regia è curata da Luigi D’Alife), sostenuta dalla Regione Calabria attraverso la Legge regionale 13 che definisce le iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo e dall’amministrazione comunale di Aiello Calabro guidata dal sindaco e presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, ha visto l’esibizione di Serena Bucca di Pagliassi con i suoi spettacolari giochi di luce e le canzoni di Anna Cristina Marino. Hanno sfilato, inoltre, le miss già elette e pronte ad andare a Jesolo il 27 agosto per le semifinali: Maria Giulia Caruso Miss Eleganza Joseph Ribkoff 2017; Caterina Megna Miss Rocchetta benessere 2017; Miss Equilibra Calabria 2017 Marzia Romeo e Miss Cinema Calabria 2017 Alessandra Telli.

«Mi spiace essere arrivati quasi alla fine ma stiamo già pensando alla prossima stagione di Miss Italia. Mi sono affezionata a tutte le ragazze che hanno partecipato così come alle loro famiglie. Grazie a tutta l’amministrazione comunale di Aiello e al sindaco Franco Iacucci per questa serata» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano.

La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la nona selezione regionale sul Lungomare in località Porticciolo a San Lucido (Cosenza), giovedì 17 agosto dove verrà assegnata la fascia di Miss Selezione fotograica Calabria 2017.

«Siamo orgogliosi di essere già partiti sul finire del 2016 con le nuove selezioni – afferma Linda Suriano, agente regionale del concorso – abbiamo ideato un’edizione piena di novità. Punteremo, anche questa, volta sulla cultura, l’arte e l’amore verso la nostra terra – e aggiunge – abbiamo creato nuove sinergie e collaborazioni con professionisti della comunicazione». A seguire il concorso, infatti, la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione in onda su ben 15 radio. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». Il concorso ha un nuovo look e una nuova scenografia continuando a guardare a importanti temi sociali. La Carlifashionagency durante le serate di Miss Italia 2017 vuole lanciare un messaggio sociale che dica “no” al femminicidio, al bullismo e cyberbullismo e proietterà, ad ogni eventi, alcuni spot di sensibilizzazione sui temi. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione. «Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità, Miss Italia non dimentica infatti il sociale e la cultura.