Giunta Falcomatà, giornata bollente: la scelta del sindaco crea 2 scontenti. Il rimpasto unico rimedio?

Gruppo Red e Nino De Gaetano infuriati dopo l'ingresso di Calafiore al posto di Lanucara. E adesso? L'unica soluzione del Sindaco per calmare le acque, altri 2 cambiamenti in Giunta...

Ramona Angela Calafiore al posto di Marisa Lanucara all’interno della Giunta Falcomatà. Tutto confermato rispetto a quanto anticipato questa mattina: ufficiali le ‘dimissioni’ di Lanucara, si attende invece l’annuncio rispetto all’ingresso in Giunta dell’esponente di Azione.

Ufficialità che tarda ad arrivare non per casualità, ma per ragioni precise. L’ingresso in Giunta di Calafiore non è in discussione ed è cosa fatta, Falcomatà però deve fare i conti con una parte della maggioranza definita ‘infuriata’ dall’ultima scelta del sindaco. Il riferimento è da incollare sia al gruppo Red (composto da Carmelo Versace, Nino Castorina e Filippo Burrone) che a Nino De Gaetano.

Furia da giustificare con la maggiore presenza all’interno del consiglio comunale (sia di Red che del gruppo Democratici e Progressisti) rispetto ad Azione, partito del nuovo innesto Calafiore. Falcomatà pensava di non toccare fili scoperti della maggioranza sostituendo, di fatto, un assessore con un altro della stessa area di appartenenza politica (sia Lanucara che Calafiore sono infatti vicine al segretario provinciale di Azione Santo Suraci, che oggi ha incassato un risultato positivo) ma così non è stato.

Nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra Falcomatà e il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace (i rapporti tra i due, fatto noto, sono tutt’altro che distesi) mentre saette in direzione sindaco vengono segnalate anche da Nino De Gaetano.

Una cosa è certa, o almeno sembra. Il sindaco non può tornare indietro sulla nomina di Calafiore, che secondo alcuni sarebbe già stata formalizzata nella giornata di oggi. Come poter quindi soddisfare le richieste di Red e De Gaetano che chiedono una presenza in Giunta? La soluzione è una soltanto: procedere con un rimpasto di Giunta, alzando a 3 le nuove caselle. In pratica, quasi metà giunta ex novo.

Falcomatà dovrebbe quindi togliere 2 attuali assessori (i nomi che circolano sono quelli di Elisa Zoccali e Paolo Malara) per assegnare una casella a testa a De Gaetano e al gruppo Red: soluzione fattibile per alcuni, assoluta fantascienza secondo altri.

In queste ore sembra di rivivere il periodo novembre-dicembre 2023, quando al rientro di Falcomatà dopo la sospensione seguirono settimane di tensioni fortissime, scintille, rischi di far saltare il banco sino al giorno dell’Epifania, con la faticosa fumata bianca che portò alla nuova Giunta.

Adesso, l’avvicinarsi della doppia elezione (comunale e regionale) fa inevitabilmente salire appetiti e necessità politiche di guadagnarsi un posto al sole: come sempre, per il bene della città….