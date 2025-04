Locri: John Carrozza non è più il Direttore Generale del club. Il comunicato

“L’A.C. Locri 1909 comunica ufficialmente che, a partire dalla data odierna, John Carrozza non ricopre più l’incarico di Direttore Generale del club.

La società si riserva di annunciare nei prossimi giorni le decisioni riguardanti la nuova struttura dirigenziale.

A John Carrozza vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro, sia professionale che personale“.