San Giorgio d’Oro, Falcomatà spoilera un nome: ‘Segno di gratitudine per il suo impegno’

Il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, durante l’incontro di questa mattina presso il terrazzo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria di presentazione della giornata di laboratori linguistici “Il Gioco delle Parole” ha voluto rimarcare anche il valore del lavoro svolto dal Museo e dal suo Direttore Fabrizio Sudano:

“Tutto ciò che viene fatto per la città non va mai banalizzato o dato per scontato. Ogni azione culturale genera effetti positivi che aiutano la città a crescere, non solo sotto il profilo culturale, ma anche sociale e politico”.

Proprio in questa direzione, Falcomatà ha annunciato un importante riconoscimento: un “Sangiorgino d’Oro” – massima benemerenza cittadina assegnata in occasione della festa del santo patrono cittadino – sarà conferito al direttore Sudano, come segno di gratitudine per il suo impegno nella promozione culturale e per il contributo alla vitalità intellettuale della città.