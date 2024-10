Miss Italia in Calabria 2019, tutto pronto per la nuova stagione

Tutto pronto per l’edizione 2019 di Miss Italia in Calabria, presto la presentazione del programma del più ambito concorso di bellezza

È tutto pronto per l’edizione 2019 di Miss Italia in Calabria, curata, per il quinto anno consecutivo, dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano.

Il programma del più ambito concorso di bellezza verrà presentato nel corso della conferenza stampa “a cielo aperto” che la storica agenzia ha organizzato in piazza Bilotti, a Cosenza, venerdì 17 maggio alle ore 17.

Durante la conferenza – aperta agli organi di informazione e a tutta la città – verranno svelate le principali novità del concorso. Tra queste figurano, in particolare, l’aspetto legato alla conduzione, con Larissa Volpintesta e Andrea De Iacovo che si alterneranno, tra una tappa e l’altra, sui palchi dei più bei borghi calabresi e, ancora, il tema scelto per la nuova stagione dell’evento, improntato alla lotta contro alla violenza sulle donne.

La conferenza fungerà, inoltre, da occasione per conoscere alcune delle aspiranti Miss che quest’anno concorreranno alla conquista del titolo di più bella d’Italia.

«In cinque anni di lavoro abbiamo ottenuto risultati formidabili – anticipa Linda Suriano, agente regionale del concorso -. Basti pensare ad Emma Barbieri che nel 2016 si aggiudicò il quinto posto della gara nazionale, a Maria Francesca Guido che nel 2017 conquistò il titolo di Miss Calabria e la fascia di Miss Interflora e, ancora, a Naomi Rizzo, la prima calabrese a vincere, l’anno scorso, l’inedito titolo di Miss Miluna Italia».

Anche stavolta, al pari di quanto avvenuto in passato, gli appuntamenti di Miss Italia in Calabria si preannunciano, dunque, straordinari. Cento serate, centomila spettatori, quattromila ragazze, tra iscritte e partecipanti, sono i numeri, non a caso, delle precedenti edizioni targate CarliFashionAgency che, tra l’altro, ha da poco festeggiato il suo decimo compleanno, all’insegna di successi e nuove avventure.

Alla presentazione di venerdì 17, infine, oltre a Linda Suriano, alle Miss e ai conduttori Larissa Volpintesta e Andrea De Iacovo, sarà presente il prezioso corpo di ballo, composto dalla coreografa Lia Molinari e da Antonio Affortunato (il giovane volto del contest di Rai1 “Ballando on the road”), Maria Francesca Guido, Matilde Cira, Noemi Ruffolo, Alessia Mazzei, Francesca Carolei, Maria Prete e Valeria Maurizi. Una grande squadra preparata ad accompagnare le numerose Miss tra le quaranta finaliste di Patrizia Mirigliani.