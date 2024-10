Monopoli-Reggina: le formazioni ufficiali delle squadre

Decima giornata del girone C di Serie C, i ragazzi di mister Toscano rendono visita al Monopoli di Beppe Scienza. Fischio d’inizio fissato per le ore 15. A dirigere l’incontro ci sarà il signor Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno. Ecco gli schieramenti delle due squadre:

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Jefferson, Fella. A disposizione: Antonino, Antonacci, Hadziosmanovic, Pecorini, Arena, Nina, Triarico, Tuttisanti, Cuppone, Mariano, Moreo, Salvemini. Allenatore: Scienza.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, Sounas, Rolando; Bellomo, Denis, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

