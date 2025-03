Gioia Tauro, inaugurata la mostra ‘Forme e colori a Sala Fallara’

Cinquantasette artisti per trenta giorni di esposizione, oltre centotrenta opere da contemplare e un’equipe organizzativa ricca di esperienza e voglia di fare

Cinquantasette artisti per trenta giorni di esposizione, oltre centotrenta opere da contemplare e un’equipe organizzativa ricca di esperienza e voglia di fare. Sono gli ingredienti della mostra dal titolo “Forme e colori a Sala Fallara” inaugurata venerdì scorso a Gioia Tauro.

Tantissime le persone che hanno preso parte all’evento, organizzato dal Rotary Club di Gioia Tauro, presieduto da Vincenzo Barca e moderato da Totò Castellano, nelle vesti di direttore artistico. Pace e libertà il tema della collettiva dedicata a Pablo Picasso con la partecipazione del Liceo artistico “N. Pizi” di Palmi con i lavori delle sezioni Oreficeria-Ceramica-Tessitura. Per la sua permanenza la collettiva ha previsto una serie di interessanti conversazioni, tutte alle ore 18.

Il calendario degli incontri

Il 17 marzo ad esempio ci sarà il Maestro Maurizio Carnevali, il 20 sarà la volta del Professore Franco Luzza, e ancora Vincenzo Barca con la partecipazione dell’attore Alessio Pratticò ed il regista/sceneggiatore Emiliano Chillico sabato 22. A seguire, nei giorni 26 e 30 saranno protagonisti rispettivamente il Maestro Carmelo Raco e il Maestro Restauratore Giuseppe Mantella, restauratore del Baldacchino in San Pietro. Ad aprile invece è prevista una conversazione con Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo di Oppido-Palmi e Domenico Infantino, una performance-estemporanea degli artisti e degli alunni del Liceo artistico “N. Pizi” di Palmi, ed infine un Ensemble Poesia e Pittura.

Patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal comune di Gioia Tauro, alla manifestazione erano presenti Domenico Giannetta, consigliere regionale, Domenica Speranza, assessore alla cultura del comune gioiese e il vicesindaco Antonino Parrello, che insieme a Carmelo Raco si sono susseguiti in una serie di interventi palesando il proprio entusiasmo nei confronti di un’iniziativa che mette insieme pittura, scultura, poesia e fotografia per dare risalto agli artisti del territorio coinvolti per dare loro il giusto risalto. Avanti tutta fino al prossimo 13 aprile.