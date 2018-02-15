Su proposta dell’assessore comunale al Bilancio, Enza Mallamaci, il Consiglio comunale all’unanimità ha approvato la convenzione per la gestione dell’attività di riscossione da affidare a “Agenzia delle Entrate – Riscossione“.

“Dalla cessazione della società del gruppo Equitalia prevista dal Decreto legge 193/2016 e dalla nascita del nuovo soggetto pubblico – ha esordito l’assessore al Bilancio intervenendo in Consiglio – gli enti locali sono stati chiamati a decidere le modalità di gestione della riscossione delle proprie entrate, anche in relazione alle novità introdotte. Il Decreto Legge 193/2016, infatti, ha dettato una rigorosa disciplina della riscossione spontanea delle Amministrazioni locali, stabilendo l’obbligo di versamento delle stesse direttamente sul conto intestato all’Ente, ovvero mediante modello F24 per le entrate tributarie. Fermo restando l’obbligo per IMU e TASI dell’F24, l’art.2 del Decreto consente a tutte le Amministrazioni locali di affidare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate al nuovo soggetto pubblico della riscossione mediante deliberazione consiliare”.