Motta San Giovanni, due procedure per i servizi integrati di igiene ambientale

È quanto annuncia l’assessore comunale con delega all’Ambiente, Domenico Infortuna, a conclusione di un riunione in videoconferenza con il sindaco Giovanni Verduci, il segretario comunale Pietro Emilio e il responsabile del procedimento Giovanna Chilà.

“L’Amministrazione comunale – continua l’assessore – è molto concentrata sull’emergenza Coronavirus ma, grazie all’ottimo lavoro degli uffici, non trascura i temi importanti e tra questi il servizio di raccolta dei rifiuti. Già lo scorso autunno, in vista della scadenza del contratto con la Locride Ambiente, è stata indetta una prima gara su piattaforma Asmecomm andata poi deserta. Si è quindi ritenuto utile, modificando in parte gli atti di gara, avviare due procedimenti ad evidenza pubblica con tempistiche contrattuali diverse. L’una, tramite la Suam, con un termine contrattuale di 5 anni per un importo di quasi 3milioni di euro. L’altra, medio tempore necessario al perfezionamento della gara precedente, con un affidamento per soli 4 mesi e un importo che si avvicina a 200mila euro”.