Motta San Giovanni, giornata ecologica presso il Castello di Santo Niceto

Gli Assessorati all’Ambiente e alla Cultura di Motta San Giovanni promuovono una “GIORNATA ECOLOGICA A SANTO NICETO“.

Il programma della giornata a Santo Niceto

Domenica 20 maggio, con inizio alle ore 8:30, amministratori e volontari si ritroveranno presso l’antica fortezza bizantina dove, dopo essersi occupati del decoro del sito attraverso interventi di sfalcio e diserbo, chiuderanno l’iniziativa con una riflessione su come promuovere e rendere ancora più interessante un luogo che, durante tutto l’anno, già attira numerosissimi visitatori.

“L’iniziativa – dichiara l’assessore alla cultura Enza Mallamaci – è nata quasi spontaneamente, grazie alla disponibilità di alcune associazioni del territorio che, come noi, riconoscono a questo luogo il giusto valore, caratterizzante la nostra comunità. In un periodo particolare che vede quasi tutti gli enti pubblici affrontare difficoltà di bilancio, la cooperazione, l’associazionismo e l’impegno volontario a favore del bene pubblico rappresentano una valida opportunità e la dimostrazione che la comunità tiene molto al suo territorio. La tutela passa dalla sensibilizzazione dei cittadini rispetto alle tematiche dell’ambiente, del paesaggio e della cura dei beni culturali e queste – conclude Enza Mallamaci – sono le finalità della giornata ecologica a Santo Niceto condivise anche dalla Soprintendenza che ha manifestato, con una nota, di apprezzare questa iniziativa riconoscendone la portata culturale”.