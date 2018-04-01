E’ quanto dichiara Carmelita Laganà, assessore con delega alle politiche della famiglia, annunciando l’iniziativa che prevede anche il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Motta San Giovanni e della “Fondazione Marino per l’Autismo Onlus“.

“Il blu – aggiunge l’assessore – è il colore scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite perché ben si associa al senso di sicurezza, di calma e di equilibrio nella sfera emotiva. Oltre ad illuminare due siti molto importanti per la comunità mottese perché rappresentano luoghi di aggregazione, cultura, arte, tradizione e storia, esporremo uno striscione per tutto il periodo della campagna di sensibilizzazione e, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Teresa Marino, con la scuola organizzeremo un incontro per coinvolgere il corpo docente, gli studenti e le loro famiglie”.