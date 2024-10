“Movimento culturale georgiani in Italia”, la dottoressa Lela Gejadze a Reggio Calabria

Il 18 novembre la dottoressa fito-terapeuta Lela Gejadze giungerà a Reggio Calabria per una serie di visite radiologiche addominali che si svolgeranno presso l’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli, da lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle 20:00. L’iniziativa è il frutto dell’iniziativa dell’associazione “Movimento culturale georgiani in Italia” con la collaborazione del ministero della salute, dell’ Ambasciata Italiana in Georgia per promuovere lo studio e la condivisione delle professionalità sul piano della medicina attraverso gli scambi culturali e professionali. Per tale evento l’Associazione desidera ringraziare per l’inesauribile collaborazione incontrata nell’organizzazione dell’evento il direttore dell’ospedale Frank Benedetto, ed alla direzione del centro diocesano migrantes.