Mowgli, Re di Londra. Il reggino Cristian Bilardi vince il UK B-Boy Championships

Ciò che Cristian Bilardi aveva messo in chiaro sin da subito è stata la ferma volontà di non fermarsi. E così due settimane dopo l’uscita da Amici di Maria De Filippi, Mowgli torna in scena portando a casa una notevole vittoria.

Nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, il ballerino reggino ha partecipato alla competizione di caratura internazionale “UK B-Boy Championships”. Lui e la sua crew, grazie al loro talento si sono imposti sugli avversarsiaggiudicandosi un meritato riconoscimento.

Dopo un breve ritorno nella sua città natale, Cristian è infatti partito alla volta di Londra sbalordendo ancora una volta giudici e pubblico. The Championships riunisce i danzatori da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Giappone, Corea, Russia, Cina, Olanda e Scandinavia – che hanno vinto i tornei preliminari. A rappresentare l’Italia ci pensano proprio loro, il ragazzo più volte bistrattato dalla maestra Celentano e da Loredana Bertè, che nei giorni scorsi è stato ospite di CityNow ed i suoi fedeli compagni.

