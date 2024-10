Mowgli torna nella sua Reggio e abbraccia i ragazzi della Co.danzare

Conclusa l’esperienza gratificante ad Amici, Cristian Bilardi è tornato nella sua Reggio Calabria. ‘Mowgli’, eliminato nel corso del serale del seguitissimo programma di Canale 5, ha potuto così ritrovare l’affetto di parenti ed amici.

Il campione reggino di breakdance ha fatto visita gradita al laboratorio di danza per diversamente abili ‘Co.danzare’ di Francesca Attinà.

“Cristian ha accettato con entusiasmo il nostro invito, è stato un pomeriggio intenso ed emozionante. I ragazzi lo hanno atteso con ansia, qualcuno di loro si è commosso per la gioia. Hanno preparato i cartelloni per salutare il suo arrivo, Mowgli li ha abbracciati e si è intrattenuto con loro. Si è concesso per foto e selfie, per la felicità di tutti i ragazzi”, dichiara la direttrice e coreografa di Co.Danzare ai microfoni di CityNow.