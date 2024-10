Amici 18, eliminato il reggino Mowgli: “É stata un’esperienza fantastica” – VIDEO

Il suo percorso finisce qui. Termina la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi per il ballerino reggino Cristian Bilardi.

Mowgli è infatti il concorrente eliminato alla prima puntata del serale del talent di Canale 5.

In questi mesi avevamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo, con pregi e difetti. Il talento naturale e l’impegno profuso sin dall’inizio di questo cammino non sono bastati e neanche le performance di ieri sera.

Nella puntata andata in onda su canale 5, Mowgli ha infatti fatto sfoggio, purtroppo per l’ultima volta, del suo talento da breaker. Questo, però, non è bastato per convincere i giudici ed il pubblico da casa.

I commenti piu forti arrivano probabilmente da Loredana Berté, presente alla puntata di sabato 30 marzo. La cantante, che ha fatto tanto parlare di sé nell’ultima edizione di Sanremo, non riserva parole dolci al ballerino reggino. Sembra quasi di rividere la Celentano in una delle tante puntate pomeridiane che hanno visto protagonisti la maestra e l’alunno reggino.

A Mowgli, ancora una volta, viene contestata la mancanza di tecnica, il poco studio ed nche un po’ di arroganza.

Il pubblico lo acclama per tutta la serata e sembra essere dalla sua parte, purtroppo però al momento della decisione finale è lui a dover abbandonare la scuola di Amici 18.

In una breve intervista ai microfoni di Witty il ballerino, che con il suo bagaglio di emozioni era partito da Reggio Calabria, afferma:

“La serata è andata evidentemente male.Partecioare ad Amici è stata però un’esperienza fantastica. Mi mancheranno le sfide ed i compagni, ma arrivare fin qui è stato veramente un bel traguardo”.