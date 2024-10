Ad ‘Amici’ è ciclone Mowgli: il reggino Cristian Bilardi conquista il serale

Altro traguardo raggiunto per il reggino Cristian Bilardi. Dopo aver guadagnato nei mesi scorsi l’accesso al programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, il campione di breakdance ha conquistato una maglia per il serale.

Nonostante l’ostruzionismo (e le continue critiche) della prof. Celentano, Cristian Bilardi è riuscito ugualmente ad ottenere la tanto ambita maglia verde.

LEGGI ANCHE

Nel corso della puntata andata in onda oggi, nella prima sfida a squadre vince Sparta ed è proprio Mowgli ad avere la media del 9 per poter tentare l’accesso al serale è Mowgly. Nonostante una Alessandra Celentano che naviga sempre intorno al 4 in quanto a votazioni date al freestyler, Mowgly ha raggiunto la media di 8.66 e grazie al punto in più datogli dalla squadra di Atene (bonus).

Il breaker reggino cosi può giocarsi la maglia verde e la ottiene. Convince prima Emanuel Lo, poi Kledi e infine Francesca Bernabini.

Inevitabile a questo punto la scontro tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dopo che l’insegnante di danza classica ha rivolto delle accuse ai suoi colleghi sostenendo che si siano messi d’accorso per portare l’allievo al Serale di Amici 18, in partenza sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.

‘Una mozione di pietà’, cosi la Celentano ha definito il comportamento dei colleghi, Rudy Zerbu è sbottato affermando tra gli applausi del pubblico “la parola aiuto è inaccettabile”. Per il reggino Mowgli una grande soddisfazione, ottenuta grazie al talento innato abbinato al sacrificio mostrato settimana dopo settimana. Adesso c’è un altro sogno da cullare durante le puntate del serale: vincere l’edizione 2018 di Amici…