Tutti pazzi per Mowgli. Il ballerino reggino continua la sua battaglia contro la Celentano

Tutti pazzi per Mowgli.

Appena si pronuncia il suo nome piovono applausi, urla e cori da stadio all’interno degli studi di Amici. L’amore ‘mai nato’ tra il giovane ballerino reggino e la Celentano prosegue e si arricchisce di un altro capitolo.

“ Alessandra Celentano non mi permetterà mai di avere una buona media e ciò non è corretto”.

Questa l’accusa del giovane reggino che protesta i voti della Celentano.

Nel corso della scorsa puntata, andata in onda nel pomeriggio di ieri, l’insegnante Alessandra Celentano si è scagliata contro esibizione di Mowgli:

“Non mi piaci e non ti voglio al serale. Il mio voto è molto chiaro. Non ti do 4 per partito preso, ma perché non mi piaci. Possono esserci due ballerini molto bravi, uno ti piace e l’altro no”.