Amici 18, continua il percorso di Mowgli. Celentano: “Sei negato” – VIDEO

I diverbi tra Mowgli e la Celentano sembrano non potersi placare in alcun modo e continuano anche nella puntata di oggi

Se c’è qualcosa che questa edizione di Amici di Maria De Filippi ci ha fatto capire, sin dal principio, è che non scorre buon sangue tra il ballerino reggino e la maestra Celentano.

Nelle ultime puntate i due sono stati protagonisti di innumerevoli scontri. I diverbi sembrano non potersi placare in alcun modo e continuano anche oggi. Solamente pochi minuti fa, infatti, è andata in onda su canale 5 l’ennesima esibizione di Mowgli.

Il breaker reggino si è trovato in sfida con Valentina ed una volta concluse le due esibizioni è giunto il momento di ascoltare il giudizio dei maestri.

Ad un felice Timor Steffens si è ostinatamente opposta Alessandra Celentano, che non sembra avere nessuna simpatia per Mowgli e non sembra trovare in lui neanche un pò di talento.

“Per me sei negato. Ripeti sempre le stesse mosse invertendone l’ordine”.

Queste le dure parole che la Celentano ha dedicato oggi a Mowgli.