Mowgli e Celentano, la ‘sfida’ infinita. Ecco cosa è successo ad Amici – VIDEO

Comincia così un altro ‘scontro’ tra Mowgli e la maestra Celentano.

Nell’ultima puntata di Amici, andata in onda oggi, venerdì 1 febbraio, abbiamo potuto assistere all’ennesimo diverbio fra i due che non sembrano trovare il modo per andare d’accordo.

Nonostante il bel voto della scorsa settimana la Celentano rimane ferma sulle sue convinzioni e tenta in ogni modo di impartire qualche insegnamento al ballerino reggino.

La pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi ha da poco pubblicato il video dell’esercitazione che vede protagonista Cristian Bilardi.

