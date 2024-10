Amici, Mowgli mette in mostra il suo talento e la Celentano lo premia – VIDEO

Un incontro di stili pazzesco. É questo che mette in mostra l’ultima esibizione del ballerino reggino Cristian Bilardi nella scuola di Amici.

Un percorso sensazionale quello di ‘Mowgli‘ che, dopo alcuni scontri con la Celentano, sembra aver deciso di mostrare, ancor di più, come il suo talento nella break dance non sia qualcosa di rintracciabile in qualsiasi altro alunno.

Mowgli ha infatti eseguito un passo a due con Vincenzo, il compagno che invece predilige la danza classica ed insieme hanno dato vita ad uno spettacolo che ha lasciato il pubblico presente in studio e quello a casa, letteralmente senza fiato.

Persino la maestra che, durante le precedenti puntate, lo aveva più volte ‘denigrato’ è stata costretta ad ammettere la sua bravura: “Per me il voto è un 8.5”.

Un record sicuramente da festeggiare per il reggino che fino ad ora non era andato oltre il 4 e mezzo, con la Celentano.