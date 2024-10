Amici 18, ancora un litigio tra Mowgli e la Celentano – VIDEO

Le discussioni tra ‘Mowgli’, e l'insegnante di danza classica del noto talent show di Maria De Filippi, non sembrano volersi placare

Ci eravamo lasciati nel 2018 con una puntata che aveva visto protagonista qualche screzio tra il ballerino reggino che ha conquistato il banco di Amici e la celebre maestra Alessandra Celentano.

In tanti si erano domandati se i litigi sarebbero proseguiti anche nel 2019 e purtroppo è proprio così.

Le discussioni tra ‘Mowgli’, e l’insegnante di danza classica del noto talent show di Maria De Filippi, non sembrano volersi placare.

Una cosa è certa vertono sempre sullo stesso punto: l’impreparazione.

Cristian Bilardi nel sentire parlare di “mancanza di metodo” non può non rispondere e si vede accusato inoltre di non fare abbastanza.

“Oltre la break dance non hai mai fatto determinate cose, ancora più degli altri avresti dovuto metterti tutti i giorni tutto il giorno a ripassare…”

La Celentano non sembra proprio gradire nè il talento nè il temperamento del reggino che già una volta, nel corso delle precedenti puntate, aveva rischiato l’espulsione dalla scuola.