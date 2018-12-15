Ultima puntata del 2018 movimentata per il programma Amici di Maria De Filippi e in particolare per il reggino Cristian Bilardi, in arte ‘Mowgli‘. La puntata andata in onda oggi infatti si è aperta con una discussione tra la maestra Celentano e i due allievi Marco e Mowgly. Alessandra aveva chiesto ai ragazzi di indossare culotte e mezze punte per la sigla iniziale. Ma i due si sono presentati in tuta e scarpe.

“Non abbiamo un fisico da ballerini classici. Mettere culotte e mezze punte significa metterci in ridicolo. Sono un talento nella break e non un fenomeno da baraccone”, la secca dichiarazione di Mowgli, la risposta della Celentano non si è fatta attendere:“ Siete già ridicoli da soli, il vostro dovere è studiare e essere interrogati, il mio è insegnare e interrogare: quindi mi chiedo, cosa siete venuti a fare qui? Prenderò personalmente un provvedimento disciplinare per questi ragazzi”.

L’insegnante di classica ha chiesto quindi l’espulsione dei ragazzi, per fortuna di Mowgli però il resto dei docenti è contrario alla richiesta della Celentano. Non è la prima volta che il talento reggino, campione di break dance, entra in rotta di collisione con l’insegnante di danza. Il rapporto conflittuale non ha finora impedito a Bilardi di farsi apprezzare per le sue qualità. Sarà un Natale di ‘pace’ tra i due o anche nel 2019 torneranno frizioni e discussioni?

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