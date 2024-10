Mowgli incanta il pubblico di Amici 18, ecco l’esibizione – VIDEO

Altra esibizione per Mowgli, il ballerino reggino di Amici 18. Lo studio impazzisce di fronte ai suoi passi ed esplode in un lunghissimo applauso

Cristian Bilardi o forse è meglio chiamarlo Mowgli, continua ad incantare gli italiani e a tenerli incollati al piccolo schermo.

Altra esibizione per il ballerino reggino di Amici 18. Lo studio impazzisce di fronte ai suoi passi ed esplode in un lunghissimo applauso. Nonostante gli ‘screzi’ con i professori, in particolare con la Celentano, Mowgli sembra aver ormai convinto il pubblico del suo talento.

Il giovane Mowgli prosegue dunque il suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia, contribuendo a far conoscere e crescere un tipo di danza differente, la breakdancing.