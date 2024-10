‘Amici’, è corsa al serale. Per il reggino Cristian Bilardi decisivo il televoto

Oggi pomeriggio puntata decisiva di 'Amici', per Mowgli sarà importante il sostegno del pubblico. Come votare il ballerino reggino

Nuovo, importante appuntamento con il talent show Amici di Maria De Filippi. Continua la corsa al serale: dopo le tre maglie assegnate ai ballerini Rafael Quenedid Castro e Vincenzo Di Primo alla cantante Tish, chi si aggiudicherà la maglia più ambita dagli allievi della scuola?

LEGGI ANCHE

Per il reggino Cristian Bilardi, in arte Mowgli, un bivio importante. Durante la puntata, assisteremo a due nuove sfide tra Sparta ed Atene, e scopriremo se uno tra i componenti del team vincente avrà ottenuto la media necessaria per tentare l’assalto al serale.

Tra eliminazioni e corsa al serale, una puntata da seguire con attenzione tifando (e sostenendo) il campione di break dance reggino. Per votare Mowgli e permettergli di rimanere all’interno del seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi, clicca qui per tutte le informazioni.

LEGGI

In occasioni delle esibizioni nel corso delle puntate, lo studio è sempre impazzito di fronte ai passi di Mowgli ed è esploso in ovazioni e applausi. Nonostante gli ‘screzi’ con i professori, in particolare con la Celentano, Mowgli ha senza dubbio convinto il pubblico del suo talento.