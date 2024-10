Amici 18 – La Celentano continua a dire “no” per Mowgli, Timor lo difende – VIDEO

Non si ferma dunque la lunga fila di voti negativi per Mowgli da parte della Celentano. Il ballerino reggino non smette però di mostrare il suo talento

Alessandra Celentano continua a dire “no“. La maestra di Amici di Maria De Filippi proprio non ce la fa a farsi piacere Mowgli. Nell’ultimo pomeridiano di Amici, andato in onda ieri sabato 23 febbraio, si sono riaccese le scintille con il ballerino reggino.

Leggi anche

Dopo giorni di discussioni e rifiuti, nella puntata di ieri, Mowgli ha finalmente accettato di esibirsi nella coreografia della Celentano, ma il risultato, purtroppo, è sempre lo stesso. La maestra lo accusa infatti, ancora una volta, di non essere versatile e troppo capriccioso con le assegnazioni.

Leggi anche

Non si ferma dunque la lunga fila di voti negativi per Mowgli da parte della Celentano. Come spesso accaduto, anche nelle precedenti puntate, Timor corre in difesa del suo pupillo.

Mowgli però non si arrende, vuole dimostrare al pubblico ed ai maestri il suo talento e chiede di esibirsi sulla stessa base ma con un freestyle di break dance.

La Celentano, in segno di protesta, neanche lo guarda, ma il pubblico va in visibilio.

[custom_video numerazione=”1″ /]