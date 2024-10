‘Amici’, il reggino Mowgli in lotta per una maglia al serale. Come votarlo

Continua la corsa del reggino Cristian Bilardi, in arte Mowgli, nel programma amici di Maria De Filippi. Gli scontri continui e gli screzi con la Celentano non hanno offuscato il suo talento, qualità evidenti che fanno impazzire il pubblico in ogni puntata.

LEGGI ANCHE

Nella puntata di sabato 16 febbraio il breaker reggino ha infatti ricevuto la ‘menzione speciale’ per una borsa di studio messa a disposizione da Banca 5.

Ogni sabato, infatti, viene scelto un alunno, che potrà così concorrere all’assegnazione di una borsa di studio del valore di 20.000 euro, messa a disposizione da Banca 5, per accedere ad un corso di perfezionamento.

LEGGI ANCHE

Adesso il campione di breakdance reggino è in lizza per una maglia al serale. Come sempre, Amici nelle fasi finali si concentrerà in alcune puntate in prima serata, seguite in tv da milioni di spettatori.

Un’occasione immensa per Mowgli di poter far vedere al grande pubblico il suo talento.

Da oggi fino a giovedì è possibile televotare il reggino Cristian Bilardi ed aiutarlo ad ottenere la maglia del Serale! Cosa aspettate, cliccate subito QUI ➡ http://televoto.wittytv.it/ o correte sull’APP Mediaset Play #Amici18