Reggio, tutto pronto per la seconda edizione del ‘Beach Soccer Charity Cup’

“Siamo orgogliosi di poter presentare la seconda edizione del Beach Soccer Charity Cup che si terrà tra il 13 e il 20 Luglio. L’obiettivo della nostra associazione ,sin dagli inizi ,è sempre stato quello di poter dare un contributo fattivo alla nostra città, in particolare attraverso il coinvolgimento dei giovani”. Queste le parole di Riccardo Mariotto, membro dell’associazione “Avanti Reggio”.



“L’organizzazione del torneo di beneficenza nasce proprio dall’idea di voler coniugare il divertimento e il clima che un evento come questo può offrire con la possibilità di dare una mano, tutti insieme, per una buona causa. Sulla scia del successo dello scorso anno, anche in questa edizione, le partite delle varie fasi del torneo saranno contornate da musica e intrattenimento.

La competizione avrà termine con la finale, che verrà disputata giorno 20 luglio ,per la quale vi sarà la presenza di ospiti speciali. Inoltre, come già abbiamo accennato, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione Eracle,che da anni si impegna nel promuovere una maggiore sensibilità e attenzione verso i nati prematuri e i neonati bisognosi di cure ospedaliere.

Ci auguriamo che il nostro impegno in questo tipo di iniziative possa essere d’aiuto nella costruzione, tassello dopo tassello, di una città migliore”, conclude Mariotto.



L’evento è a cura di Avanti Reggio: la seconda edizione del Beach Soccer Charity Cup si terrà dal 13 al 20 luglio al Planet Beach Arena.