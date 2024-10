Amici 18 – Mowgli 1° eliminato, Loredana Bertè: “I bambini ballano meglio di te”

Il suo percorso ad Amici è terminato, ma Mowgli continua a far parlare di sè. Centinaia di commenti sono arrivati sulla nostra pagina in seguito alle dichiarazioni di Loredana Bertè

Anche se il suo percorso ad Amici è ormai terminato, in città e sui social non si fa altro che parlare di lui: Cristian Bilardi. Il giovane ballerino reggino reduce dall’esperienza televisiva con Maria De Filippi ha infatti conquistato il favore del pubblico che, sin da subito, si è schierato dalla sua parte.

Leggi anche

Centinaia di messaggi di ‘solidarietà‘ sono stati postati anche sui nostri articoli. I reggini si dicono infatti indignati dell’atteggiamento della Bertè. Oltre alle ormai famose critiche della maestra Alessandra Celentano, nella prima puntata del serale, Mowgli ha subito infatti anche le accuse del nuovo giudice di Amici.

“So che hai vinto molti premi, – ha detto la cantante, in seguito all’esibizione di Mowgli -. Sei bravo però nel mio periodo americano ogni volta che giravo un angolo di strada vedevo bambini che facevano 10 volte quello che fai tu. I due ragazzi che ti accompagnavano ti hanno surclassato questa volta. Tu sei basico, dovresti studiare di più”.

Le ‘sorprese‘ della Bertè non terminano qui, nel corso della puntata la cantante ha lanciato un’ultima provocazione:

“Cadi sempre sulla stessa spalla, come mai non te la sei mai rotta”.

[custom_video numerazione=”1″ /]

In difesa del giovane concorrente è poi intervenuto Timor Steffens:

“Con tutto il rispetto Loredana, stai dicendo cose che non stanno in piedi”.

Loredana Bertè, che ha dovuto dare il suo voto in alcune prove del serale, ha dunque espresso in maniera estremamente chiara il ‘disprezzo’ per il breaker nato nella sua stessa provincia. Entrambi, ricordiamo, provengono da Reggio Calabria. L’ultima puntata di Amici sembra quindi aver visto trionfante la maestra Celentano che, da mesi, si scontrava con il ballerino.