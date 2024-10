Il Covid-19 uccide un Vigile del Fuoco calabrese. Lupo (UILPA): ‘Addio Angelo’

Il coronavirus non conosce distinzione e non fa altro che mietere vittime in tutto il mondo. Oggi, purtroppo, è toccato anche ad un vigile del fuoco calabrese. Di seguito il messaggio del segretario generale nazionale della Uilpa vvf Alessandro Lupo per la morte del collega Bonaventura Angelo Ferri del comando di Cosenza.

“La vita qualche volta ti mette davanti ad eventi che avresti voluto non si realizzassero mai e più sono inaspettati e più sono devastanti. In questo ultimo mese più volte abbiamo pregato e fatto il tifo per un nostro Amico che la vita ci ha dato la fortuna di conoscere e ancora di più di aver condiviso impegni valori con chi come il nostro Angelo ha fatto della sua passione e del suo impegno oltre alla sua competenza un valore in uomini che si impegnano per la collettività.

Sarebbe troppo facile ricordare il nostro Angelo per tutto quello che esprimeva nei suoi discorsi per la disponibilità verso gli altri per la simpatia e competenza che sapeva esprimere in modo virale. Il nostro caro Angelo nel suo “ mi sono spiegato?” oppure “chiaro il discorso?” racchiudeva tutto il suo ottimismo e tutta la sua competenza, non c’erano cose sulle quali il nostro caro Angelo non riservava un sorriso e una sua affermazione carica di umorismo.

Credo che la fortuna che ci ha riservato il destino nel conoscerlo, di apprezzarlo e di volergli bene non potrà cancellare questi forti sentimenti che sono dentro di ognuno di noi. Avremmo modo di valorizzare l’eredità morale che ci lascia in dono il nostro caro Angelo per adesso lo piangiamo nel silenzio dei nostri cuori straziati da un epilogo che non avremmo mai voluto commentare, con la certezza che il nostro caro Amico ci darà quella speranza che ha sempre contraddistinto il suo impegno.

Angelo ti sei congedato lasciandoci una grande eredità in ognuno di noi, ci mancherà la tua presenza il tuo sorriso la tua ironia e le tue capacità di spenderti per gli altri. Lasci un grande vuoto nella tua famiglia naturale ma credimi, anche per noi non sarà facile abituarci alla tua assenza terrena, ma ti assicuro che non ci sarà un secondo in cui tu non sarai presente nei nostri pensieri e nei nostri cuori.

Ti vogliamo bene”.