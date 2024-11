Domeniche al Museo, il Metauros di Gioia Tauro con ingresso gratuito

Il Museo Archeologico Mètauros riapre le sue porte per le celebrazioni delle Domeniche al Museo e per la Festa delle Forze Armate. Ingresso gratuito previsto per domenica 3 novembre dalle 8:00 alle 13:00 e lunedì 4 novembre dalle 8:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15).

Ingresso gratuito al Museo Mètauros di Gioia Tauro

Dopo un recente restauro e la rifunzionalizzazione degli spazi nella sede storica di Palazzo Baldari, situata nel centro di Pian delle Fosse, il Museo Archeologico Mètauros continua a offrire appuntamenti culturali pensati per famiglie, appassionati di storia e arte e visitatori.

Per la prima volta, il Museo sarà incluso nella lista dei luoghi della cultura delle Domeniche al Museo, iniziativa nazionale che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Celebrazioni per la Festa delle Forze Armate

Lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Ministero della Cultura offre l’ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura, offrendo una doppia opportunità per i visitatori della provincia di Reggio Calabria e di tutta la regione per esplorare la collezione unica del Museo Mètauros, ricca di testimonianze preziose delle epoche Magno-Greca, Romana e Medievale.

Le dichiarazioni del Direttore del Museo, Arch. Simona Bruni

“La riapertura al pubblico del Museo archeologico, nei rinnovati spazi di Palazzo Baldari, rappresenta un potenziamento delle attività avviate negli anni passati – dichiara l’Arch. Simona Bruni, Direttore del Museo – Il Museo è sempre più un presidio di identità del territorio e dialogo culturale, con gli attori istituzionali, culturali e sociali. Una casa per tutti, come dimostrato dalla grande partecipazione di giovani e famiglie agli appuntamenti pomeridiani, organizzati con Gruppo Altano e Itineraria Brutii.”

La Direttrice ha inoltre espresso soddisfazione per la partecipazione dei visitatori:

“Una presenza importante di visitatori – prosegue il Direttore Arch. Simona Bruni, alla guida del Museo Mètauros e del Museo Lametino – a pochi giorni dalla riapertura, con centinaia di persone presenti, grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Gioia Tauro e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.”

Nuovi orari del Museo Archeologico Mètauros

Per garantire continuità nella programmazione, il Museo Archeologico Mètauros ha stabilito nuovi orari: dal martedì al sabato dalle 8:00 alle 19:00 e ogni prima e ultima domenica del mese dalle 8:00 alle 13:00. Il museo resterà chiuso al pubblico ogni lunedì.