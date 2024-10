La Myenergy RC cede il passo alla Virtus Ragusa. Sconfitta interna dei neroarancio

La Pallacanestro Viola ha affrontato alla diciannovesima giornata di Serie B girone H la Virtus Ragusa tra le mura amiche del PalaCalafiore. Iniziano bene gli ospiti, gestiscono il match, la Viola rimane in partita, Ragusa prova diversi allunghi. Resistono i ragazzi di coach Cigarini che viene espulso per doppio tecnico. Nel finale accade di tutto, i neroarancio sono avanti, ma due triple di Ragusa portano in vantaggio gli ospiti. Risponde la Viola e si riavvicina a meno di 20 secondi dal termine, riemergono gli ospiti che si assicurano un match fondamentale in chiave campionato.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Franco Gaetano. Cigarini chiama Time Out. Mavric per il 2 pari. Tyrtyshynk va a canestro, risponde Franco Gaetano. Aguzzoli per la Viola. Tecnico a Cigarini. Cioppa realizza il libero su canestro, Franco Gaetano sbaglia dalla lunetta. Franco Gaetano per il 6 a 9. Tyrtyshynk fa due su due ai liberi. Cioppa da tre, risponde Maksimovic sempre dalla lunga distanza (11-12). Vavoli da sotto per i siculi. Sorrentino da tre. Nuovamente Sorrentino. Franco Gaetano segna per i suoi. Mavric dalla lunetta fa uno su due. Tyrtyshynk da tre per il -7 dei neroarancio. Cioppa al fil di sirena da tre, si chiude il primo quarto sul 15 a 25.

SECONDO QUARTO

Mavric da sotto, Tyrtyshynk in sospensione per i suoi, Franco Gaetano guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Epifani per i siculi. Sorrentino penetra e segna. Aguzzoli va a canestro e subisce fallo, trasforma il supplementare. Aguzzoli da sotto per il 24 a 31. Vavoli da tre. Cessel subisce fallo in penetrazione, ne trasforma uno su due. Cessel va a canestro. Tyrtyshynk da tre. Recupido chiama Time Out. Vavoli subisce fallo, fa uno su due (30-35). Tyrtyshynk dalla lunetta, trasforma entrambi i liberi. Cioppa da tre, risponde Tyrtyshynk sempre dalla lunga distanza. Franco Gaetano per Ragusa. Simonetti da tre, coach Recupido chiama Time Out. Franco Gaetano realizza a fil di sirena, si va all’intervallo lungo sul 38 a 42.

TERZO QUARTO

Aguzzoli penetra per il -2 neroarancio. Mavric subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Vavoli va a canestro. Diversi tentativo di tiro per la Viola, fallo tecnico a Mavric. Brown trasforma dalla lunetta. Simon schiaccia per il +5 di Ragusa. Fallo tecnico alla panchina degli ospiti. Tyrtyshynk trasforma il libero a sua disposizione. Franco Gaetano subisce fallo, fa due su due, (43 -49). Aguzzoli per i padroni di casa. Sorrentino da tre, risponde Mavric. Cioppa fa due su due dalla lunetta. Simon in arresto e tiro per il +9 dei siculi. Tyrtyshynk penetra, subisce fallo, fa uno su due. Aguzzoli ruba palla ed in coast to coast va sul -6 della Viola a 2:18 dal termine della terza frazione. Simonetti da sotto per il 52 a 56. Simon da tre. Tyrtyshynk subisce fallo, fa uno su due. Cessel subisce fallo, fa due su due. Simon dalla lunetta, trasforma entrambi i tiri, Tyrtyshynk prova. Si va all’ultimo quarto sul 55 a 61.

ULTIMO QUARTO

Seck segna per la Viola, risponde Piscetta. Aguzzoli per i padroni di casa. Fallo tecnico per Cigarini che deve abbandonare il campo di gioco. Sorrentino sbaglia il libero. Simonetti subisce fallo, fa uno su due. Epifani per i siculi. Fallo tecnico per Recupido. Tyrtyshynk sbaglia il libero disponibile. Seck per il 62 a 65 a 6:52 dal termine. Cessel si muove bene sotto canestro ed avvicina i suoi sul -1. Simon guadagna la lunetta, fa due su due. Tyrtyshynk subisce fallo, fa due su due (66 – 67) a 4:08 dal termine della partita. Simon da tre per il +4 di Ragusa. Aguzzoli dalla lunetta fa due su due. Gaetano Franco in reverse. Simonetti penetra e guadagna due tiri liberi che trasforma entrambi. Tre giocatori di Ragusa fuori per quinto fallo. Aguzzoli dalla lunetta fa uno su due. Fallo antisportivo su Tyrtyshynk, fa due su due. La Viola è sul +1. Cioppa da tre per Ragusa. Anche Sorrentino dalla lunga distanza per il 73-78. D’Agostino chiama Time Out. Epifani fa due su due dalla lunetta. Tyrtyshynk piazza una tripla. Epifani subisce fallo, fa uno su due. Aguzzoli piazza la tripla del -2 a 14 secondi dalla fine. Time Out di Recupido. Sorrentino guadagna la lunetta, fa due su due (79-83). Cioppa fa due su due. Maksimovic piazza la tripla. Coach Recupido chiama Time Out. Si chiude la partita sull’82 a 85 per la Virtus Ragusa.

Il tabellino

Myenergy Reggio Calabria-Virtus Ragusa 82-85

Myenergy: Aguzzoli 23, Simonetti 8, Konteh ne, Maksimovic 6, Mavric 9, Mazza ne, Cessel 7, Seck 2, Binelli, Tyrtyshnyk 27, Russo ne. All.: Cigarini

Virtus Ragusa: Brown 1, Piscetta 4, Epifani 5, Cioppa 17, Simon 14, Tumino ne, Vavoli 10, Sorrentino 14, Gaetano 20, Mirabella, Calvi ne. All.: Recupido

Arbitri: Parisi di Catania e Cappello di Porto Empedocle

Parziali: 15-25; 38-42; 55-61

Note. Usciti per cinque falli: Brown, Vavoli, Gaetano e Piscetta (V). Espulso il coach della Viola Cigarini per due falli tecnici