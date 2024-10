La Myenergy RC perde lo scontro diretto contro Ragusa. Classifica e risultati

Ragusa impone un break iniziale e resta in vantaggio per tutta la gara, annullando ogni tentativo di recupero dei neroarancio

Si è conclusa la 19ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Match combattutissimo in un Palacalafiore bollente tra Myenergy RC e Virtus Ragusa. Gli ospiti impongono un break iniziale e restano in vantaggio per tutta la gara, annullando ogni tentativo di recupero dei neroarancio e aggiudicandosi così lo scontro diretto.

Sugli altri campi, crollo di Piazza Armerina sul campo di Sala Consilina che si aggiudica così l’altro big match della diciannovesima giornata allungando sulla diretta inseguitrice. L’Orlandina di coach Bolignano supera senza problemi lo scontro casalingo contro gli universitari del Cus Catania.

Nell’anticipo di ieri, netta vittoria nel derby peloritano del Castanea contro la Fortitudo Messina.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 19ª giornata

Castanea – Fortitudo Messina 101-80

Orlandina – Cus Catania 100-56

Barcellona – Basket School ME 64-73

Myenergy RC – Virtus Ragusa 82-85

Sala Consilina – Siaz Piazza Armerina 102-67

Svincolati Milazzo – Bim Bum Rende 103-60

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 32

Virtus Ragusa 30

Myenergy RC 28

Sala Consilina 26

Siaz Piazza Armerina 22

Basket School ME 22

Barcellona 20

Svincolati Milazzo 20

Bim Bum Rende 12

Castanea 10

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 2

Prossimo Turno

Fortitudo Messina – Orlandina

Cus Catania – Sala Consilina

Basket School ME – Svincolati Milazzo

Siaz Piazza Armerina – Barcellona

Bim Bum Rende – Myenergy RC

Virtus Ragusa – Castanea