Reggio, ‘Spiagge pulite? Pinzaci tu!’: la campagna di Legambiente coinvolge 80 studenti

Torna la campagna di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le spiagge, argini di fiumi e laghi.

Il Circolo di Reggio Calabria “Città dello Stretto”, in collaborazione con la Pro Loco di Pellaro Reggio Sud e l’Istituto comprensivo Cassiodoro-Don Bosco, ha organizzato l’iniziativa sabato 5 Aprile, dalle 9 alle 11, sulla spiaggia in corrispondenza del PalaCSI.

Più di 80 allievi delle classi quinte della scuola, accompagnati dai docenti, saranno coinvolti nell’attività, guidati dai volontari e muniti di tutte le attrezzature idonee per la raccolta dei rifiuti.

“Spiagge pulite? Pinzaci tu!”: un appello per l’ambiente

La campagna promossa da 35 anni dall’associazione ambientalista a livello nazionale ha come slogan “Spiagge pulite? Pinzaci tu!”. Un appello a fare da sé, ma soprattutto un richiamo verso un problema che riguarda tutti.

Mozziconi di sigaretta, pezzi di plastica, tappi e coperchi, stoviglie usa e getta, cannucce, materiali da costruzione, cotton fioc sono solo una parte del vasto campionario di rifiuti che si accumula ogni anno sulle spiagge italiane.

Un danno ambientale che non accenna a diminuire, che rappresenta un rischio concreto per la salute dell’uomo, per la fauna marina e costiera e anche un deterrente per il valore turistico dei luoghi. Le conseguenze ambientali per l’accumulo dei rifiuti e per la scarsa attenzione nei confronti del mare e dei corsi d’acqua sono enormi.

Un’azione concreta per la tutela della biodiversità

Da non dimenticare che nella spiaggia di Pellaro nidifica il fratino, il piccolo volatile specie protetta a rischio estinzione che Legambiente e le altre associazioni ambientaliste monitorano da diversi anni.

Iniziative in tutta Italia

Moltissime le iniziative analoghe in tutta Italia nei giorni 4-5-6 Aprile, che coinvolgeranno migliaia di volontari in vari punti della penisola.