Myenergy Viola, al Palacalafiore arriva Salerno: serve la partita perfetta

Per i neroarancio match di gara 2 decisivo per restare aggrappati alla corsa play-off

La Myenergy Viola si appresta a giocare tra le mura amiche quella che potrebbe essere l’ultima partita dell’anno.

Per i neroarancio è un match da dentro o fuori quello che si disputerà alle 18.00 al Palacalafiore contro la Power Basket Salerno di coach Farabello. La Viola è costretta a vincere per proseguire nella serie e giocarsi la bella ancora in casa dei campani. In palio le semifinali dei play-off per la promozione in B nazionale.

Tre giorni dall’ultimo match non sono molti ma dovranno bastare ai ragazzi di coach Cigarini per recuperare energie mentali e fisiche, mettere a posto qualche dettaglio, e affrontare l’ultima scalata di una stagione esaltante e ricca di soddisfazioni per il Mondo Viola. I neroarancio dovrebbero recuperare il capitano Binelli, reduce da un’influenza che ha complicato in questi giorni i piani di allenamento del tecnico reggino.

Leggi anche

Ribaltare il risultato contro Salerno è difficile, ma non impossibile per un gruppo che quest’anno ha saputo sorprendere con prestazioni perfette per intensità, ritmo e concentrazione. L’esperienza insegna che con i campani ogni singolo errore si paga, sarà fondamentale partire da questo e ottimizzare al massimo ogni singolo possesso.

E il pubblico del Palacalafiore, siamo certi, risponderà anche questa volta ‘presente’ all’ennesima adunata del fortino neroarancio.

L’avversario

La Power Basket Salerno è un avversario ostico e ricco di soluzioni in ogni fase di gioco. Coach Farabello ha dato grinta e organizzazione ad un gruppo che, ricostruito durante la regular season con innesti mirati e di qualità, ha scalato la classifica del Play-In Gold dimostrandosi una delle squadre più in forma e accreditate per la promozione.

Farabello può contare sulla regia del trascinatore Lucas Jesus Chaves, il capitano dei salernitani autentica spina nel fianco dei neroarancio in gara uno. Nicola “Nick” Mei, veterano della A1 e in A2 con esperienze a Varese ingaggiato a fine stagione, ha portato in squadra un enorme bagaglio di esperienza e tanti punti e imprevedibilità dal perimetro, quasi una garanzia per i campani nei momenti cruciali. Acquistato con quello di Mei anche il cartellino dell’ex neroarancio Duranti, altro tassello fondamentale nella corsa alla B nazionale.

Completano le rotazioni il play Basile, il centro montenegrino Bozo Misolic (incisivo in gara due contro il duo Cessel-Mavric), la giovane rivelazione Uchenna Ani, devastante nel pitturato e dalla lunga. Dalla lunga panchina salernitana portano punti e minuti preziosi i vari Favaretto, Zampa, Zanini e Manisi.

Leggi anche

Arbitri della serata i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Alessandro Lorefice di Ragusa.

La Partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Myenergy Viola.