Myenergy Viola in trasferta contro Rucker San Vendemiano per la terza di campionato

La Myenergy Reggio Calabria torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027. I neroarancio saranno impegnati domenica 11 ottobre sul parquet della Prealpi SanBiagio Arena, ospiti della Rucker San Vendemiano.

Dopo il brillante esordio esterno sul campo di Treviglio e la sconfitta casalinga contro Fiorenzuola, la formazione guidata da coach Michele Carrea cerca una risposta sul piano della prestazione e del risultato, consapevole del valore dell’avversario e delle difficoltà di una trasferta contro una squadra costruita per essere competitiva.

La Rucker San Vendemiano rappresenta un avversario particolarmente impegnativo per caratteristiche fisiche, organizzazione e qualità del roster. Una formazione che può contare su una struttura solida e che richiede grande attenzione nella gestione dei possessi, nella difesa sul perimetro e nel controllo dei rimbalzi.

Per la Myenergy sarà fondamentale limitare le seconde opportunità concesse agli avversari, mantenere equilibrio nelle transizioni difensive e trovare continuità nella costruzione offensiva, evitando che le palle perse possano alimentare il ritmo dei padroni di casa.

Sul fronte neroarancio, coach Carrea potrà fare affidamento sulla regia e sulla capacità di creare vantaggi di Gabriele Romeo, sulle soluzioni offensive degli esterni Daniel Love e Nikola Markovic e sull’energia di un gruppo che sta progressivamente costruendo i propri equilibri.

Importante sarà anche il contributo del reparto lunghi, chiamato a garantire presenza fisica, protezione dell’area e solidità a rimbalzo.

La Rucker San Vendemiano, guidata da coach Federico Campanella, si presenta come una delle formazioni più attrezzate del girone, con un organico rinnovato e profondo, capace di combinare esperienza, fisicità e versatilità.

In cabina di regia Marco Barattini garantisce ordine, ritmo e capacità di lettura, mentre il reparto esterni può contare sull’esperienza di Nicolas Morici e sulla vivacità offensiva di Lionel Abega e Alessandro Chapelli. Marko Brekic e Mattia Da Campo aggiungono duttilità e soluzioni differenti, potendo ricoprire più ruoli e adattarsi alle esigenze della partita.

Sotto canestro spiccano la presenza fisica e l’esperienza di Daniele Magro, lungo con un importante passato nelle categorie superiori, e l’atletismo di Ivan Onojaife. Completano il reparto Tommaso Marangoni e Lazar Kekovic, già protagonista in passato con la Viola e dunque elemento particolarmente conosciuto dall’ambiente neroarancio.

La profondità del roster consente alla Rucker di alternare quintetti e soluzioni tattiche differenti, mantenendo intensità anche nei momenti di maggiore rotazione. Per la Myenergy sarà quindi fondamentale limitare le seconde opportunità concesse agli avversari, controllare il rimbalzo e impedire ai padroni di casa di sviluppare con continuità il proprio gioco in transizione.

La trasferta veneta rappresenta dunque un ulteriore banco di prova nel percorso di crescita della Myenergy Reggio Calabria, chiamata a trasformare il lavoro settimanale in maggiore continuità e a consolidare la propria identità di squadra.