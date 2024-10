Nuova avventura ‘solidale’ per Biesse: nasce il gruppo teatrale

Il gruppo teatrale Biesse si cimenterà in attività teatrali e musicali a scopo benefico grazie alla disponibilità dei soci

Biesse associazione culturale bene sociale nasce il gruppo artisti Biesse. Parte una nuova avventura a dare l’annuncio la Presidente e fondatrice dell’associazione Biesse Bruna Siviglia, nasce il gruppo artisti Biesse che nella gratuità si cimenterà in attività teatrali e musicali a scopo benefico grazie alla disponibilità dei nostri soci.

L’intento è quello di poter avere maggiori entrate economiche che serviranno a realizzare progetti utili all’intero territorio. L’Associazione Biesse ricorda la Presidente Siviglia è molto presente sul territorio con iniziative volte al miglioramento dell’intera comunità, noi non abbiamo finanziamenti da parte di nessuno tutto ciò che realizziamo è frutto delle nostre attività a scopo benefico, per tale motivo il gruppo artisti composto da nostri soci servirà ad incrementare le nostre casse per essere ancor di più di aiuto alla città e al territorio calabrese.

IL GRUPPO

Regista Gianni Festa;

Aiuti – regia Raffaella Imbriaco, Giusy Biroccio.

Attori

Mimma Triglia, Pina Saraceno, Isabel Fustero, Dina Maesano, Licia Liuzza, Carmen Palumbo, Franco Antonino, Rosalba Nicolò, Patrizia Canale, Clelia Zema, Tonino Massara, Giorgio Neri, Angela Zampaglione, Antonella Macheda, Antonio Enrico Squillace che coordinerà il gruppo.

Voglio ringraziare

tutti i nostri soci conclude la Presidente Bruna Siviglia che si cimenteranno nelle attività teatrali, grazie per questo ennesimo gesto di amore e solidarietà. Che contraddistingue l’associazione Biesse.