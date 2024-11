Nasce il “Comitato per la salvaguardia dell’area di Parco Caserta”

Si è costituito il “Comitato per la salvaguardia dell’area di Parco Caserta. “Premesso che – si legge in una nota – l’area del Parco Caserta, nonché quelle ad esso limitrofe ugualmente destinate a verde pubblico, costituiscono per la città di Reggio Calabria un patrimonio insostituibile, rappresentando l’unico polmone verde della zona centro-nord della città;

– che l’intera zona è stata sostanzialmente abbandonata a sé stessa da parte delle Istituzioni pubbliche, che oramai da anni non si preoccupano di prestare adeguate cure alla vegetazione presente nell’area, né di garantire quel minimo di pulizia e di decoro tali da renderla fruibile da parte della comunità;

– che la gestione del Parco Caserta è stata, nel mese di settembre 2015, definitivamente attribuita da parte del Comune di Reggio Calabria ad una società privata, che si è assunta l’onere di ripristinarne l’agibilità in tempi brevissimi ma senza, ad oggi, aver neppure cominciato i necessari lavori di manutenzione;

– che una consistente porzione (quasi 300 mq) dell’area verde limitrofa al Parco Caserta è stata recentemente oggetto di recinzione da parte di un privato, che secondo quanto emerso a seguito di accesso agli atti avrebbe avanzato proposta di acquisto della stessa nei confronti del Comune proprietario, il quale a sua volta avrebbe già adottato una serie di atti prodromici alla conclusione della compravendita;

– che le descritte condizioni di degrado riguardano non solo le citate aree verdi, ma altresì l’intero quartiere in cui le stesse insistono, determinando l’insoddisfazione e l’insofferenza dei cittadini ivi residenti;

– che le circostanze sopra rappresentate confliggono decisamente con l’intento che dovrebbe animare l’azione pubblica, ovvero la valorizzazione del patrimonio pubblico al fine di soddisfare gli interessi dell’intera comunità cittadina;

Tutto ciò premesso, le finalità che il comitato si prefigge sono:

– opposizione alla vendita, da parte del comune, dell’area identificata in Catasto al foglio 16, particella n. 651, consistente in una porzione di quella, adibita a verde pubblico, delimitata a nord-ovest dalla via prolungamento Aschenez, a sud-ovest dalla via Carlo Rosselli, a nord-est dalla Circonvallazione Parco Caserta ed a sud-est dal Parco Caserta, in quanto del tutto contrastante con i principi ed i valori citati in premessa;

– recupero e riqualificazione dell’intera area del Parco Caserta e di quelle ad esso limitrofe ugualmente destinate a verde pubblico, affinché ne sia garantito il godimento da parte della comunità;

– istituzione di un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività sia espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per i residenti della zona.

Il Comitato stesso, scevro da ogni connotazione politica, si propone di agire:

– informando capillarmente la popolazione;

– garantendo la partecipazione di chiunque voglia aderire al comitato stesso;

– promuovendo la sensibilità delle comunità vicine e degli organi istituzionali preposti;

– seguendo costantemente lo sviluppo dei procedimenti in essere inerenti la zona;

– proponendosi come interlocutore degli Enti Pubblici per la risoluzione delle problematiche del territorio;

– riservandosi di utilizzare le vie ritenute più idonee per il perseguimento dei fini prefissati”.