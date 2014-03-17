Nasce il primo ‘Cotel’…un pò albergo, un pò piattaforma di scambio professionale

Albergo, coworking e spazio di incontro per chi viaggia per lavoro: a Manhattan sorge il primo Cotel, finanziato con crowdfunding e crowdsourcing

di Alessandro Sica – Nasce il primo ‘Cotel’. Nel distretto finanziario di New York, nel cuore del financial district di Manhattan, sboccia la prima struttura del genere. Si chiama 17 John Street, un po’ albergo, un po’ piattaforma di scambio professionale.

Cinquanta milioni di turisti l’anno, 51,3 miliardi di dollari e 450 dollari al giorno spesi in hotel sono proprio un bell’affare.

Per i viaggi quindi obbligatori, ovvero i viaggi di lavoro nasce il nuovo progetto che punta sulla clientela globale dei business traveller. Il primo ‘cotel’ è un edificio che racchiude un albergo ‘condominio’ dotato di uno spazio ipertecnologico in coworking e un ambiente ‘linkedin’ dedicato ad appuntamenti, briefing, soggiorni lunghi per aggiornamenti aziendali e collaborazioni professionali.

Per realizzare il progetto è stata avviata una piattaforma speciale che prevede una doppia cordata di denaro e di idee.

Crowfunding e crowdsourcing. Da un lato trentuno milioni verranno raccolti dagli investitori, dall’altro è stato indetto un concorso aperto a tutti (il 21 aprile scade il termine per partecipare).Una giuria di esperti deciderà i vincitori: premio, 50mila dollari.

Info: prodigydesignlab.com