Nasce la sezione territoriale AICA Regione Calabria

Durante l’annuale Consiglio Direttivo Nazionale AICA che si tiene presso la sede centrale di Milano sarà ratificata ufficialmente la creazione della Sezione Territoriale AICA Regione Calabria, presso l’Associazione Culturale Format, in via Sbarre Centrali 182, a Reggio di Calabria.

Che cos’è AICA

L’AICA, Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, rappresenta, da oltre mezzo secolo, un’importante associazione di cultori, docenti, formatori e professionisti dell’Information & Communication Technology disposti a confrontarsi sul sapere, il lavoro, le competenze e le prospettive della società sui temi del digitale. L’attività di AICA ha accompagnato lo sviluppo dell’ICT in Italia sin dagli albori divenendo essa stessa, nel tempo, un luogo di confronto tra i principali attori del mondo ICT – Università, Istituzioni, operatori del settore, Enti di formazione professionale, Centri di Ricerca – sui temi più diffusi della società come ad esempio la diffusione delle conoscenze ICT, le prospettive professionali ed occupazionali, la qualificazione e/o la riqualificazione delle competenze. AICA è, anche, l’organismo garante per l’Italia delle certificazioni informatiche europee relative alle competenze professionali degli utenti e dei professionisti ICT, in perfetta armonia con l’innovazione subìta, nel corso degli anni, dai programmi didattici.

Secondo quanto sostenuto dal Presidente neo eletto, dott. Renato Marafioti, la presenza di una Sezione Territoriale in Calabria ha, come finalità principali, la rappresentanza locale di AICA, lo sviluppo di iniziative culturali coerenti con gli obbiettivi della Associazione Nazionale ovvero progetti, eventi, momenti di formazione, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, delle scuole e delle università, e con i professionisti operanti nella zona, con l’obiettivo di radicare sul territorio progetti a forte innovazione, la promozione dell’associazionismo a livello locale nell’ottica di un processo di potenziamento della presenza di AICA sul territorio.

Attualmente sono presenti 9 sezioni territoriali AICA (Lombardia, Liguria, Piemonte, Lazio, Triveneto, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Puglia); la Sezione Territoriale AICA Calabria vuole essere un punto di riferimento e di aggregazione per i soci, per tutti i cittadini e le istituzioni che vogliono impegnarsi, essere informati o aggiornati o semplicemente interessarsi al settore dell’ICT, delle certificazioni europee e delle competenze certificate. L’apertura della Sezione nella città di Reggio Calabria, ha ribadito il dott. Renato Marafioti, è stata motivata dalla volontà degli iscritti all’Associazione (circa 30 tra soci ordinari, supervisori, docenti e studenti) di creare un ambiente funzionale a dimostrazione di quanto il nostro lavoro sia un concreto contributo al servizio della collettività.

L’appuntamento, esteso a tutti coloro che vorranno partecipare, a tutti i Test Center AICA della Regione Calabria, alle istituzioni (Città Metropolitana di Reggio Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Centri per l’impiego) sarà una nuova opportunità per incontrarsi ed insieme approfondire un tema di grande interesse pubblico.